Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” kapsamında ülkenin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çorum’un Alaca ilçesinde de anlamlı bir program düzenlendi.

Alaca’da “Terörsüz Türkiye Buluşması” adıyla gerçekleştirilen toplantıda, MHP’nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve “Türkiye Yüzyılı” hedefleri anlatıldı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın koordinasyonunda organize edilen programa, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Ortaköy İlçe Başkanı Murat Eraslan, Mecitözü İlçe Başkanı Engin Çoşkun, Alaca Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Demiralan, İl Genel Meclisi üyeleri, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, KAÇEP birimleri ile MHP’nin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Program, ilçe halkının da yoğun ilgisine sahne oldu.

Toplantıda, MHP’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası katılımcılarla paylaşıldı. Konuşmalarda, terörle mücadelenin günlük siyasi tartışmaların çok ötesinde, milli bir mesele olduğu vurgulandı.

MHP yetkilileri, “Üniter devletten geriye dönüşün asla mümkün olmadığı”nı dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk dört maddesinin değiştirilemez olduğunun altını çizdi. Katılımcılara hitap eden parti temsilcileri, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu sürece, Türkiye’nin bölünmesini hiçbir karanlık emel rüyasında dahi göremeyecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. MHP’nin, milli birlik ve beraberliği pekiştirecek her adımda ön saflarda yer aldığı ifade edildi. Programda, Türkiye’nin güvenliği, istikrarı ve bağımsızlığı için terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajı verildi.

“Terörsüz Türkiye” buluşması kapsamında MHP heyeti ayrıca İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Burada şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden parti yetkilileri, onların her zaman yanında olduklarını belirtti. Ziyarette, şehitlerin hatırasının her daim yaşatılacağı ve gazilerin toplumun onurlu fertleri olarak destekleneceği vurgulandı.

MHP heyeti daha sonra ise Alaca Şehitliği’ne giderek şehitlerimiz için dua etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan duada, vatan uğruna can veren kahramanların ruhlarına rahmet dilendi. Katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bırakarak saygılarını sundu.

