CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve parti yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Dede Nurettin Aksoy ile bir süre sohbet eden heyet, kongre süreci hakkında bilgi vererek destek istedi.

Merkez İlçe Başkan Adayı Resul Yiğitoğlu, “Bu topraklarda bizi biz yapan en değerli güç, birlik ve beraberlik ruhudur. İnancımız, kültürümüz ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, hem bugünümüzü hem de yarınlarımızı aydınlatmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha aydınlık yarınlara… Güçlü örgüt, güçlü CHP!” ifadesini kullandı.

Dinçer Solmaz ise misafirperverlikleri nedeniyle Dede Nurettin Aksoy ve yönetimine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi