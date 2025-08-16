Patica Pet Kuaför, ırk fark etmeksizin evcil hayvanların kuaför hizmetlerini profesyonel olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Patica Pet Kuaför’ün açılışına CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve çok sayıda davetli katıldı.

Patica Pet Kuaför, uzman ve alanında profesyonelleşmiş ekibiyle hayvanların taranması, yıkanması, tüy kesimi, tırnak kesimi, kulak temizliği vb. hizmetler sunacak, pet malzemeleri satışı da yapılacak.



Hayvanları çok sevdiğini ve Çorum’da bu yönde önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Patica Pet Kuaför sahibi Kader Araz, “Can dostlarınızın sağlıklı ve mutlu temiz bir hayat sürmeleri için bizim için önemli. Köpek gezdirme de dahil pek çok hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Tüm hayvan sahibi dostlarımızı tanışmak için Patica Pet Kuaför’e bekliyoruz.” dedi.