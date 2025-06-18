Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışmasında Çorum ilinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

AGD Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız, yarışmanın ödül töreninde yaptığı konuşmada Siyer-i Nebi Yarışması’nın kaybedeni olmayan bir yarışma olduğunu vurguladı. Bacaksız, “Gençlerimizin Peygamber Efendimiz’in (sav) hayatını okumaları bile başlı başına çok kıymetli bir kazanımdır. Onun hayatından sadece küçük bir kesitin öğrenilmesi ya da bir sözünün hafızalarda yer etmesi, bir gencin geleceğini şekillendirebilir” dedi.

Türkiye genelinde 150 bin öğrencinin katıldığı yarışmanın, ortaokul düzeyindeki gençlere gönül kapılarını aralamak adına önemli bir adım olduğunu belirten Bacaksız, destek veren tüm kişi ve kurumlara da teşekkür etti:

“Bu süreçte maddî katkıda bulunan hayırseverlerimize, Millî Eğitim Müdürlüğü’ne, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve onlara manevi destek veren ailelerine; ayrıca bu hayırlı hizmeti karşılık beklemeden üstlenen teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

Yarışmada dereceye giren Sıla Dede’ye bisiklet, Mustafa Sayhan’a tablet, Taha Yiğit Arslan’a drone, Ravza Nur Ünal’a akıllı kol saati, Mustafa Özer’e ise bluetooth kulaklık verildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ