Çorum’da yıllardır beklenen ve “asrın yatırımı” olarak nitelendirilen hızlı tren projesi için kent genelinde dikkat çeken bir teşekkür kampanyası başlatıldı. AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı’nın imzasını taşıyan afişler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür amacıyla şehrin dört bir yanına yerleştirildi.

Şehir merkezi, alışveriş merkezleri ve ilçelerdeki billboardlarda yer alan afişlerde “Sayın Cumhurbaşkanım, tren yolumuz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz” ifadeleri dikkat çekti. Milletvekili Ahlatcı’nın imzasıyla yayımlanan bu mesajlar, vatandaşlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçen hızlı tren projesiyle Çorum’un ulaşım alanında önemli bir atılım gerçekleştireceği ifade edilirken, bu sembolik kampanyanın da kente duyulan umut ve memnuniyetin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.

Milletvekili Ahlatcı’nın sosyal medya hesapları üzerinden de paylaştığı mesajda, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çorum’umuz için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu hizmetin mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız.” ifadelerine yer verildi.

Editör: Haber Merkezi