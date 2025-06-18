Sungurlu İlçe Temsilcisi Ecz. Serhat Battal Külük’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ilçede görev yapan eczacılar yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda, oda yönetimi tarafından bugüne kadar yürütülen çalışmalar paylaşılırken, meslektaşların geri bildirimleri ve yeni dönem için önerileri dikkatle dinlendi.

Toplantıda, “Eczacı, oda ve meslek örgütü bağının güçlendirilmesi, eczacının mesleki haklarını koruyacak ve gelir sağlayacak alanların oluşturulması, katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışının devam ettirilmesi, Odanın yerel ve ulusal ölçekte meslekperver duruşunun daha da pekiştirilmesi” konuları ele alındı.

Çorum Eczacı Odası tarafından uzun süredir planlanan hizmet binasının satın alma işlemlerinin tamamlandığı bilgisi de toplantıda paylaşıldı. İç mimari çalışmaların da yeni dönem öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Toplantıda ayrıca, Sungurlulu eczacılardan şair Ecz. Bekir Sami Ünsal’ın “Sağlık Erleri” adlı şiiri katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Ünsal, şiirini bir tabloya dönüştürerek Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan’a hediye etti.

Katılımcılar, Çorum Eczacı Odası yönetimini “proaktif, çözüm odaklı, ulaşılabilir ve ses getiren” bir yönetim anlayışıyla tanımlayarak takdirlerini dile getirdi. Yönetim Kurulu adına konuşan Başkan Ecz. Erol Afacan, bu güvenin en büyük sahibinin tüm Çorumlu eczacılar olduğunu vurgulayarak, “Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Toplantının organizasyonunda emeği geçen Sungurlu İlçe Temsilcisi Ecz. Serhat Battal Külük’e ve katılımcı tüm meslektaşlara teşekkür eden yönetim kurulu, yeni dönemde de üretken, meslekperver ve saygın bir oda olma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR