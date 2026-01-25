MHP Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı, Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Türkiye Kamu-Sen, TÜRKAV ve KAÇEP temsilcileri ile il genel ve belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 2026 yılını seçim hazırlık yılı olarak gördüklerini vurgulayarak, “Tek gayemiz ve ülkümüz Milliyetçi Hareket Partisi’ni Çorum’da birinci parti yapmaktır” dedi.

“GÖREVE GELİR GELMEZ GÖNÜL SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren hedeflerini belirleyerek çalışmalara başladıklarını ifade eden Çıplak, Milliyetçi-Ülkücü harekette bir gönül seferberliği başlattıklarını söyledi.

Çıplak, parti politikalarını benimseyen ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin düşüncelerini özümseyen herkesi MHP çatısı altında buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, düzenli il ve ilçe toplantılarıyla teşkilatın bütünleştiğini kaydetti.

“ÇORUM, MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ HAREKETİN HEP ÖN SAFINDA OLDU”

Yarım asırlık Milliyetçi-Ülkücü hareketin siyasi tarihinde Çorum’un her zaman ön safta yer aldığını dile getiren Çıplak, mülkiyeti MHP’ye ait yeni il binasının sadece bir bina değil, partinin Çorum’daki kalıcı varlığının simgesi olduğunu ifade etti.

“Bu eserler yarınlara bırakacağımız bir mirastır” diyen Çıplak, teşkilatın kurumsal gücüne vurgu yaptı.

2023 SEÇİMLERİ VE CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

2023 seçimlerine de değinen Çıplak, siyasi hesaplar yapmadan Cumhur İttifakı’nın birlik ruhuna sadık kaldıklarını söyledi.

28 ilde Cumhur İttifakı olarak seçime girildiğini hatırlatan Çıplak, Rize, Siirt ve Çorum’da başarı sağlandığını, MHP’nin bu süreçte kilit rol üstlendiğini dile getirdi.

MHP ÇORUM’DAN YENİ SEÇMEN SİSTEMİ: ANKASİS

Seçim hazırlıkları kapsamında ANKASİS adı verilen yeni bir seçmen iletişim sistemi kurduklarını açıklayan Çıplak, sistemle merkez ilçede ilk etapta 15 bin seçmenin kayıt altına alınacağını belirtti.

ANKASİS ile seçmenlerin taleplerinin birebir takip edileceğini, raporlanacağını ve teşkilat-seçmen bağının güçlendirileceğini söyleyen Çıplak, bu çalışmanın Alaca, Osmancık, İskilip ve Sungurlu ilçelerinde de sürdüğünü kaydetti.

“Bu bir sayı hesabı değil; birlik, disiplin ve irade inşasıdır” diyen Çıplak, hedeflerinin Milliyetçi Hareket Partisi’ni Çorum’da birinci parti yapmak olduğunu söyledi.

İl Başkanı Çıplak’ın konuşmasının ardından Ülkü Ocakları, Türkiye Kamu-Sen ve TÜRKAV temsilcileri ile Alaca, Dodurga, Osmancık ve Sungurlu Belediye Başkanları sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantı, MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı’nın değerlendirme konuşmasının ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi