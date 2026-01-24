İBB’nin Mecitözü Belediyesi’ne desteğiyle, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Ağar Parkı yanında bulunan yaklaşık 7 dönümlük alanda inşa edilen Kültür Merkezi tamamlandı.

Yaklaşık 102 milyon 650 bin lira maliyetle hayata geçirilen merkezin, ilçeye sosyal, kültürel ve turistik açıdan önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Hitit Kültür Merkezi bünyesinde 500 kişilik düğün salonu, 250 kişilik konferans ve toplantı salonu, sergi salonu, kafeterya, mutfak, 40 kişilik konaklama oteli, 7 dükkân ve çeşitli sosyal alanlar yer alıyor.

Kültür Merkezi’nin açılışının, 1 Şubat’ta Çorum’a gelmesi beklenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılacağı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi