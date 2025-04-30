“Okulumda Bir Ses İki Hareket” Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle hayata geçirildi. Fakülte öğrencilerinin de destek verdiği programa Çorum Atatürk İlkokulu ve Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri katıldı.

Öğrenciler, Sıklık Tabiat Parkı’nda güne doğa yürüyüşü ve ardından yapılan esneme egzersizleriyle başladı.

Etkinliğin devamında park içerisindeki Orman Okulu alanında müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan minikler, keyifli ve eğlenceli bir gün geçirme fırsatı buldu.

Editör: HABER MERKEZİ