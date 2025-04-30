TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü tarafından organize edilen IPARD III - LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması Bilgilendirme Toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz başkanlığında düzenlenen toplantıya; Alaca Kaymakamı Engin Tok, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ve kurum amirleri katılım sağladı.

Toplantıda, IPARD III Programı kapsamında LEADER yaklaşımının yerel düzeyde nasıl uygulanacağına dair kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Yerel Kalkınma Stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması sürecinde izlenecek adımlar değerlendirildi.

Toplantıda söz alan TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, IPARD III Programı'nın sunduğu fırsatları ve LEADER yaklaşımının kırsal kalkınmadaki önemini vurguladı. Yalvaçer, yerel kalkınma gruplarının oluşturulması, strateji hazırlık süreçleri ve başvuru aşamalarıyla ilgili detaylı bilgi verdi.

Toplantı sonunda yapılan değerlendirmelerde, kırsal bölgelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın sürdürülebilirliği için yerel aktörlerin iş birliği içinde çalışmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

LEADER yaklaşımının temel hedefi; yerel toplulukların kendi potansiyelini değerlendirmesi ve kalkınma sürecine aktif katılım sağlaması olarak öne çıkıyor. IPARD III Programı ile kırsal alandaki girişimcilerin desteklenmesi, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve bölgesel kalkınmanın hız kazanması hedefleniyor.

Editör: NURDAN AKBAŞ