Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında ilimizde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlığın 16’ncı etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ilimizde başvuru yapılan 42 proje Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz başkanlığındaki toplantıda ele alındı.

Toplantıya ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Birol Sayın ve ilgili teknik personel katıldı.

Toplantıda değerlendirilen 42 projenin toplam bütçesinin yaklaşık 350 milyon TL olduğu belirtildi.

Program kapsamında onaylanacak projelerin maliyetinin yüzde 50'sinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılanacağı kaydedildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR