ATEŞ PAHASI

Sultan Süleyman var ya,

Kanuni’dir sıfatı,

Kırk altı yıl sürmüştür

devlette saltanatı.

Bir gün tutar sıradan

yolcu gibi giyinip;

Veziriyle birlikte

rahvan atlara binip…

Karlı bir kış gününde

yola çıkmışlar onlar;

Yollarının üstünde

bozkırlar ve ormanlar.

Hava açık, güneşli,

karlı güzel bir günmüş,

Doğa dağı, taşıyla

bembeyaz kar örtünmüş.

Padişahın niyeti

bir köy evine girmek;

Açıkçası köylünün

yaşam tarzını görmek…

Kar yağışı başlamış,

akşam inerken erken;

Kar tipiye dönüşmüş

karanlık bastırırken.

Tam donmak üzereyken,

bir köye ulaşmışlar;

Bir evin kapısını

ivediyle çalmışlar.

Kapıyı açan köylü,

atlarını ahıra;

Onları eve alıp;

Demiş: “Ocakta sıra…”

Getirerek ocağa,

bir kucak odun vurmuş;

Ardından da çabucak

ocağı tutuşturmuş.

Ocaklığın önüne

iki de post sererek;

“Tanrı konuklarına,”

der: “saygı, sevgi gerek.”

“Tanrı sizden binlerce

kez razı olsun!” diye;

Sultan, teşekkür eder,

ev sahibi köylüye.

Padişah fısıltıyla

vezire de şöyle der:

“Açıkçası bu ateş,

inan bin altın eder.”

Zeki köylü duymuştur

ateşin pahasını;

“Tanrı gönderdi,” demiş:

“Konukların hasını.”

Ev sahibi vatandaş

evlerinde ne varsa;

Eşi ile kendisi

birlikte ne yiyorsa…

Eşi onu hazırlar

birlikte doyunurlar;

Bir süre söyleşirler.

Sonra da soyunurlar…

Yatarlar; ardından da

dalarlar derin düşe;

Sabah yakalanırlar,

doğmuş olan güneşe.

Ev sahibi bal dilli,

söyleşinin hasında;

Tereyağ, bal, yumurta

kahvaltı sofrasında…

Kahvaltının sonunda,

ayrılmak üzereyken;

“Konukseverliğine

sonsuz teşekkür” derken…

Sonra hazırlanırlar

atlarına binmeye;

Sorar ev sahibine:

”Borcumuz nedir?” diye.

“Borcunuzun tamamı

bin bir altın Sultanım;

Bir altını ben biçtim,

bin altını siz Hanım.

O bir altını ise

gecelemek ve yemek;

Atları samanlamak,

tımarlamak, yemlemek…

Ateşin pahasına

siz “bin altın” dediniz;

Ben bir şey söylemedim,

değeri siz biçtiniz.”

Acaba bin bir altın

bu uyanık köylüye;

Gerçekten verilmiş mi

“Ateş Pahası” diye?

Orası belli değil,

ancak böyle bir deyim.

Kazanmış kültürümüz,

sizlere bildireyim.

Böylesi öykülerdir

birçok deyimin özü;

Bundan kaynaklanmakta;

“Ateş Pahası” sözü…