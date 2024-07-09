Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Temmuz saat 06.00 ile 8 Temmuz saat 06.00 arasındaki gerçekleşen toplam yağış rakamlarını açıkladı. MGM verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte en çok yağış Ordu'nun İkizce ilçesine yağdı. İkizce'nin yanı sıra Samsun'un Salıpazarı ilçesinde metre kareye 155 kilo yağış düşerken yine Samsun'un Terme ilçesinde metrekareye 108 kilo ve Çarşamba ilçesinde ise metre kareye 103,5 kilo yağış düştü.

MGM'ye göre Ordu'da sel ve su baskını ihtimali tehlikeli (turuncu kod) seviyedeyken Samsun'un da aralarında bulunduğu Van, Ağrı, Muş, Bingöl, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Bayburt, Trabzon ve Giresun'da da az tehlikeli (sarı kod) seviyede uyarılar devam ediyor. Samsun ve Ordu'da yerel yağışların bazı bölgelerde çok tehlikeli (kırmızı kod) olması ihtimaline karşı ekipler teyakkuzda tutuluyor.