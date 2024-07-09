Tarlalarda hububat ürünlerinin yanı sıra bağ ve bahçelerde meyve ağaçları ile sebzelerin büyük zarar gördüğü afetin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum Merkez, Kargı, Sungurlu, Osmancık, Mecitözü, Laçin, Uğurludağ ve Ortaköy ilçelerinde tarım arazilerinde hasarlar meydana geldiğini kaydetti.

Yaşanan şiddetli yağış, dolu ve fırtınanın ardından kendilerine gelen ihbarlara göre Kargı’da 5 köy, Sungurlu’da 2 köy, Ortaköy’de 3 köy, Osmancık’ta 6 köy, il merkezinde 10 köy, Mecitözü’nde 30 köy, Laçin’de 2 köy, Uğurludağ’da 15 köy olmak üzere toplam 73 köyde hasar meydana geldiğini belirten Göktekin, dolu ve selin henüz hasat edilmemiş hububat alanlarında, soğan, pancar, ayçiçeği, mısır, nohut vb. ürünlerde, sebze ve meyve bahçelerinde ve seralarda zarara neden olduğunu söyledi.

Oluşan zararın hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Göktekin, görevli teknik personelin mesai mefhumu gözetmeksizin tarım alanlarında oluşan zararın hasar tespit çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini, üreticilerin mağdur olmaması için hasar tespit çalışmalarını bir an önce tamamlayıp, oluşturulacak hasar tespit raporunu Bakanlığa ivedi olarak ileteceklerini ifade etti.

Hasar tespit çalışmasında TARSİM (Tarım Sigortaları) Bölge Müdürlüğüyle koordineli çalışıldığını ifade eden Göktekin, TARSİM Bölge Müdürlüğüne ihbarda bulunan 2169 üreticinin bulunduğunu, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerindeki teknik personelin yanı sıra TARSİM Bölge Müdürlüğüne bağlı ekspertizlerin de sahada olduğunu söyledi.

“TARSİM Sigortası yaptıran üreticilerin üretim alanlarında meydana gelen zararın tespit edilmesine müteakip üreticilere hasar bedelleri TARSİM tarafından üreticiler mağdur edilmeden peyderpey ödenecektir” diyen İl Müdürü Göktekin, tarım sigortası yaptırmaları konusunda da üreticilere uyarıda bulundu. “Yaşadığımız doğal afet sonrası tarım sigortası yaptırmanın önemini bir kez daha anladık. Üreticilerimize buradan tekrar istirham ediyorum. Tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırarak hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalıdırlar. Doğal afetlere karşı alınabilecek en büyük önlem Tarım Sigortasıdır. Buradan tüm üreticilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletirken, afetsiz bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.