Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde heyecan normal sezonun son hafta maçları ile devam edecek. Play-off şansını tamamen yitiren Ahlatcı Çorum FK, play-off potasında yer alan İstanbulspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Hiçbir iddiası kalmayan Ahlatcı Çorum FK’da kırımızı kart cezalısı olan Hasan Hüseyin Akınay ve Burak Süleyman’ın forma giyemeyeceği maçta İstanbulspor beraberlik halinde bile diğer maçların sonucuna bakmadan Play-Off’u garantileyecek.

Ahlatcı Çorum FK, sezonun son maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı ve dün akşam Merzifon’dan uçakla İstanbul’a gitti.

61 puanla 4.sırada yer alan İstanbulspor’la 54 puanlı 10.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak maçta Mersin bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Oğuzhan Aksu’nun yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Yusuf Susuz ile Serdar Osman Akarsu yapacak. Aynı bölgeden Burak Demirkıran ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR

Öte yandan, bugün oynanacak maçlarda alınacak sonuçlara göre, şampiyon Kocaelispor’un ardından Süper Lig’e direkt yükselecek ikinci takım belli olacak. Gençlerbirliği, son sıradaki Yeni Malatyaspor’la berabere bile kalsa Süper Lig’e yükselecek. 3. sıradaki Fatih Karagümrük’ün ardından play-off bileti alacak 4 takım bugünkü maçlardan sonra kesinleşecek olup, Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor’un ardından düşecek son takım da belli olacak. Ankaragücü, Manisa FK, Sakaryaspor ve Pendikspor düşen son takım olmamak için mücadele edecekler.-