Ahlatcı Çorum FK’nın kaptanı Ferhat Yazgan, bugün şans bulması halinde kırmızı-siyahlı formayla 100’üncü maçına çıkacak.

Ahlatcı Çorum FK’daki üçüncü sezonunu geçiren Ferhat Yazgan, bugüne kadar 99 resmi maçta kırmızı-siyahlı formayı giydi. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 12 de asist yaptı.

Ferhat Yazgan, bu sezon ise 33 lig maçında 2.846 dakika süre aldı. 9 gol atan gurbetçi oyuncu, 3 asist yaparken, 9 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Ferhat, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 45 dakika görev yaptı.