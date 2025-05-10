Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son hafta maçında konuk olacağı İstanbulspor’la tarihinde 5’inci kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, İstanbulspor’la bugüne kadar 3’ü 3.Lig, 1’i 1.Lig’de olmak üzere 4 kez karşılaştı. 2014-2015 Sezonunda, 3.Lig 1.Grup’ta rakip olan iki takım arasında İstanbul’da oynanan maç 1-1 biterken, Çorum’daki karşılaşmada 3 puanı 3-0’lık skorla İstanbulspor aldı.

Aynı sezon play-off finalinde de rakip olan iki takım, 2.Lig’e çıkma maçında karşı karşıya geldi. Eskişehir’de oynanan maçı İstanbulspor 3-1 kazandı.

Bu sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı 3-1 kazanan Ahlatcı Çorum FK, İstanbulspor’a karşı ilk galibiyetini aldı.