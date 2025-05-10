Okul sporları faaliyet programı çerçevesinde, Düzce’de düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden iki güreşçi derece yaptı.

Antrenör Sinan Mumcu nezaretinde, aynı zamanda Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi olan Berkay Gözübüyük (Cumhuriyet Ortaokulu) tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

90 kiloda mindere çıkan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Baki Eren Orhangazi ise madalya maçını kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.