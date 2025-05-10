Çorum’un Dodurga ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 6 takımın katılımıyla, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Kupası Futbol Turnuvası sona erdi.

Gençlik Merkezi Halı Saha Tesislerinde düzenlenen turnuvanın finalinde İlçe Jandarma ile Milli Eğitimgücü karşılaştı. Baştan sona üstün oynayan İlçe Jandarma 6-1 gibi farklı bir skorla kazanarak şampiyon oldu. Esentepe Rüzgârı ile Gece Yıldızları arasında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen üçüncülük kupası maçını 3-2 kazanan Esentepe Rüzgârı ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren takımlara kupaları Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu tarafından verildi.