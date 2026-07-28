Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Yarı Final Grup Birinciliği Giresun’da yapıldı. B grubunda mücadele eden Çorum kız takımı grubunda oynadığı maçlarda Trabzon’u 3-2 ve Rize’yi 3-0 yenerek grubunu 5 puanla lider tamamladı ve finallere adını yazdırdı. B grubunda mücadele eden Çorum erkek takımı ise ilk maçında Erzincan’ı 3-0 yendi. İkinci maçında ise Giresun’a 3-2 yenilen Çorum erkek takımı grubunu 4 puanla ikinci sırada tamamladı ve A grubunu ikincisi Tokat ile karşı karşıya geldi. Bu maçı 3-1 kazanan Çorum’un yıldız efeleri finallere adını yazdırmayı başardı.

ANALİG Türkiye finalleri 18-23 Ağustos tarihleri arasında Amasya’da yapılacak.

Çorum takımının Baş Antrenörü Serkan Karaman hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi. Geçen sene de kızlarda Türkiye dördüncüsü olduklarını hatırlatan Karaman bu sezon iki kategoride de şampiyonluğa ulaşacaklarını iddia etti.