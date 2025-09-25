Olay, Alaca ilçesi Fakılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Osmaniye'ye yem hammaddesi taşıyan Ali Rıza Ç. idaresindeki 80 LF 440 plakalı TIR’ın kabin kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında TIR’ın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ