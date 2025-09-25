Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mehmet Tahtasız, köyün yol sorununu gündeme getirdi. Köy halkının yıllardır bu hizmeti beklediğini vurgulayan Tahtasız, “Çorum’dan Güvenli köyüne kadar olan yolda bir sorun yokken oradan sonra Kalehisar köyüne kadar olan yollar gelip geçenleri canından bezdiriyor” dedi.

Bu sorunun çözümü için daha önce sözler verildiğini hatırlatan Milletvekili Tahtasız, Çorum Valisi'ne, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'ne ve İl Genel Meclisi Başkanı'na seslendi.

Mehmet Tahtasız, “Verilen sözleri hatırlatıyor, bahse konu yolların bir an önce yapılmasını beklediğimizi ifade ediyorum” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi