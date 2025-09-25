AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Sağlık İl Müdürlüğü’nde düzenlen toplantıda yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerini mahalle mahalle yaygınlaştırdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Çorum’da her mahalleye toplum sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonları adım adım yapılıyor. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yükünü azaltmak için 200 yataklı devlet hastanesi, eski Ağız Diş Hastanesi yerine fizik tedavi ve ruh sağlığı hastanesi, yeni Diş Hastanesi, AMATEM, ÇAMATEM gibi kurumlarla birlikte sağlık sorunlarına çözüm bulmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

“7,5 MİLYON MUAYENE BÜYÜK RAKAM”

Milletvekili Kaya, vatandaşlara da aile hekimlerini daha etkin kullanmaları çağrısında bulundu:

“7,5 milyon muayene rakamı çok büyük bir rakam. Vatandaşlarımız öncelikle aile hekimine gitsin. Daha ciddi sağlık problemleri olanlar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvursun. Herkesin gereksiz yere hastaneye gitmesi hem hizmet kalitesini düşürüyor hem de çalışanlarımızı zorluyor.”

“SAĞLIKTA HEDEF DAHA NİTELİKLİ HİZMET”

Milletvekili Kaya, Çorum’un sağlık altyapısının güçlendiğini, yatırımların hız kesmeden süreceğini belirterek, amaçlarının vatandaşlara daha nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak olduğunu ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi