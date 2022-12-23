Adaylığı ile ilgili açıklama yapan Seyfi Erayhan; “Yaptığımız fikir alışverişi ve görüşmeler sonucunda kurulacak Ziraat odası meclisi ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte memleketimize toprağımıza çiftçimize ve ürünümüze faydalı olmak ve katkı sağlamak amacıyla ve üretken bir Ziraat odası anlayışı ile yola çıkmış bulunmaktayım” dedi.

“Tarım ve hayvancılıkla uğraştığım için çiftçilerimizin sorunlarını yakından biliyorum” diyen Erayhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çiftçilerimizin çektiği sıkıntılar dikkate alınarak çözüm odaklı çalışmalar yapacağız, bu hedeflerle yola çıktığımız bu süreçte aday arkadaşlarıma da başarılar diler, sonucun çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ederim”

(Aliye ÖNCEL)

