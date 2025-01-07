Ahlatcı Çorum FK’nın eski futbolcularından Serkan Yavuz’un, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Antalya temsilcisi Kepezspor’dan ayrıldığı belirtildi. 28 yaşındaki sağ bekin, alacaklarını bir süredir ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrıldığı belirti.

Sezon başında Alagöz Holding Iğdır FK’dan Kepezspor’a transfer olan Serkan Yavuz, 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kepezspor’la 12 lig maçına çıktı ve 960 dakika süre aldı. Deneyimli sağ bek bu maçlarda skora gol veya asistle katkı sağlayamazken, 1 sarı kart gördü.