Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği 23 Nisan ile Mimar Sinan Ortaokulu arasında oynanan final maçıyla sona erdi.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan ve Ömür Soytemiz-Muammer Tekmen hakem ikilisinin yönettiği maç oldukça çekişmeli geçti. 23 Nisan ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda Mimar Sinan’nın beraberlik golü geldi: 1-1. Maçın bu skorla tamamlanacağı düşünülürken, bitime saniyeler kala Rüzgar’la galibiyet golünü bulan 23 Nisan Ortaokulu sahadan 2-1 üstün ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Son dakika golüyle yıkılan Mimar Sinan Ortaokulu ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.

İl birinciliğinde, Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu ikinci, Özel Çorum Bilgi Koleji ise dördüncü oldu.