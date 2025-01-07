Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Yeni Malatyaspor, yaşanılan deprem felaketi sonrası kulübün henüz toparlanamadığı gerekçesiyle, haklarının saklı kalması kaydıyla ligden çekilme talebini resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti.

Yeni Malatyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, çekilme kararlarının futbol camiasından destek gördüğüne dikkat çekilirken, “1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği’nin ortak kararı doğrultusunda ve haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz TFF’ye iletilmiştir. Destek veren tüm başkanlara teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Yeni Malatyaspor’un ligden çekilme talebini kısa zamanda değerlendirip karara bağlaması bekleniyor.

Ligin geride kalan 18 haftalık periyotta, ilk hafta sahaya çıkamadığı için 3-0 hükmen yenik sayılan ve 3 puanı silinen Yeni Malatyaspor tüm maçlarını kaybederken, geçmiş dönem borçları nedeniyle FİFA’nın verdiği 18 puan silme cezasının ardından -21 puanla son sırada yer alıyor.