Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, ikinci yarının 10.hafta maçında konuk ettiği Hatayspor’u 3-1 yenerek umutlarını tazelerken, ilk yarının ilk 10 haftasındaki puana ulaştı.

Sezonun ilk 10 maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 21 puan toplayan Arca Çorum FK, attığı 19 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Çorum temsilcisi, Amed’i 2-0, Adana Demirspor’u (D) 3-0, Sarıyer’i 2-1, Keçiörengücü’nü (D) 2-1, Manisa FK’yı 3-1 ve Hatayspor’u (D) 4-1 yenerken, Serikspor ve Ümraniyespor’la (D) 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takım tek yenilgisini deplasmanda İstanbulspor’a karşı 3-1’lik skorla aldı.

İKİNCİ YARIDA DA 21 PUAN

Arca Çorum FK, aynı takımlarla ikinci yarının ilk 10 haftasında oynadığı maçlarda da 21 puan topladı. 7 galibiyet, 3 yenilgi alan kırmızı-siyahlı takım yine 19 gol kaydederken bu kez kalesinde 12 gol gördü.

Arca Çorum FK, bu periyotta Adana Demirspor’u 4-1, Sarıyer’i (D) 2-1, Keçiörengücü’nü 1-0, Serikspor’u (D) 3-2, Ümraniyespor’u 2-0, Manisa FK’yı (D) 1-0 ve Hatayspor’u 3-1 yenerken, Amedspor’a (D) 1-0, Vanspor’a (D) 3-1, İstanbulspor’a ise 3-2 yenildi.