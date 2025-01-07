Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 18.hafta maçında konuk olduğu Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK çok kritik 1 puan almasına karşın en az o kadar değerli 2 puan da kaybetti. Çorum temsilcisi bu maçta da gol yollarında etkisiz kaldı.

7 MAÇTA GOL ATAMADI

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Ahlatcı Çorum FK, geride kalan 18 haftalık periyotta, tam 7 maçta gol atamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, sırasıyla 3-0 yenildiği Ümraniyespor, 0-0 biten Bandırmaspor, 2-0 yenildiği Kocaelispor, golsüz tamamlanan Iğdır FK, 2-0 kaybettiği Boluspor, 1-0 yenildiği Erzurumspor ve en son 0-0 tamamlanan Şanlıurfaspor maçlarında gol atma başarısı gösteremedi.

EN AZ GOL ATAN 5 TAKIMDAN BİRİ

Ahlatcı Çorum FK, 11 maçta ise en az 1’kez rakip fileleri havalandırdı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 19 gol bulmalarına rağmen ligin en az gol atan 5 takımından biri olarak dikkat çekiyor.

10 Gollü Yeni Malatyaspor ligin en az gol atan takımı olurken, Adanaspor 16 golle en az gol atan takımlar sıralamasında ikinci sırayı alıyor. 17 gollü Gençlerbirliği’nin ardından Ahlatcı Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler 19’ar golle dördüncülüğü paylaşıyor.

EN GOLCÜ; KARAGÜMRÜK

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde geride kalan 18 haftalık periyodun en golcü takımı ise Fatih Karagümrük oldu. İstanbul temsilcisi 18 maçta 33 golle zirvede yer alırken, İstanbulspor 31 golle ikinci, Kocaelispor 30 golle üçüncü sırayı alıyor.