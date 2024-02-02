Siyasetteki bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarmak memleketine hizmet etmek için aday olduğunu ifade eden Serdar Coşkun bağımsız adaylığı ile ilgili açıklama yaptı.

Hem Çorum hem de Alaca’da toplum yararına yaşanacak gelişmelere katkı sağlamak adına Çorum İl Genel Meclisi Üyeliği için bağımsız aday olduğunu dile getiren Coşkun: “Seçildiğim takdirde en önemli görüş ve düşüncem hakkı ve halkı adalet çizgisinden ayrılmadan memnun etmek istiyorum. Gözümüzün önünde apaçık halde ortada duran acil sorunlara kısa zaman da çözümlenmesi için kararlı olmak ve de takip gerektiriyor. Daha önce grup başkanlığı görevini yapan bir kişi olarak İl Genel Meclisi Kanunu çerçevesinde belirten 10-15 maddeden oluşan görev ve yetkileri beraberinde 1 milyara yakın bütçesi ile kamu yararına yapılacak yap-işlet yap - işlet-devret modeli yatırımların ilimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, köy ve mezralarımız için özellikle belediye sınırları dışarısın da kalan imar çevre düzenlemesi ve geliştirilmesi için adil kararlara imza atmaktır.

Kısacası önceliğim bu kaynağın doğru paylaşılmasına katkı sağlamaktır. Topluma hizmet anlayışım dün de bugün de aynıdır. Tüm ilçe ve köy halkımıza sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle yerel seçimde aday olan herkese başarılar dilerim” dedi.