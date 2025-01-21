Ahlatcı Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Serdar Bozkurt, Nesine 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor’la anlaştı.

41 puanlı lider Sarıyer’in 2 puan gerisinde, 2.sırada yer alan Batman Petrolspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Şenol Fidan’la yollarını ayırmıştı. Batman ekibi, Fidan’ın yerine beklenildiği gibi Ahlatcı Çorum FK tarihinde Serkan Özbalta ile birlikte en çok maça çıkan teknik direktör unvanını paylaşan Serdar Bozkurt’la anlaştı.

Batman temsilcisi ile sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzalayan 48 yaşındaki Serdar Bozkurt, en son geçen sezon Iğdır FK’yı çalıştırdı.