4 grupta 24 takımın mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 2.hafta maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, C grubunda mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın Süper Lig ekibi Rams Başakşehir FK ile olan maçı 4 Şubat Salı günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak.

Grupta oynanacak diğer maçlarda, yine 4 Şubat Salı günü, Tümosan Konyaspor’la İKAS Eyüpspor karşılaşırken, 6 Şubat Perşembe günü de Boluspor’la Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Ahlatcı Çorum FK, C grubundaki üçüncü ve son maçında Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki rakiplerinden Boluspor’la karşılaşacak. Maç, Şubat ayının son haftasında Çorum’da oynanacak olup, günü ve saati henüz belli olmadı. Kırmızı-siyahlı takım ilk maçında ise sahasında Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor’a 1-0 yenilmişti.