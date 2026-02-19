Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Tekvando İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 70 kız, 30 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci katılım sağladı. 10 sıklette gerçekleşen müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Çorum’u Nisan ayı içerisinde Giresun’da yapılacak olan yarı final grup birinciliğinde temsil etmeye hak kazandı.

İşte kızlarda birinci olan öğrenciler ve okulları;

29 kilo Berra Seyis (Cumhuriyet Ortaokulu), 33 kilo Nisanur Dölcü (23 Nisan Ortaokulu), 37 kilo Buğlem Yükcü (Kerebi Gazi Ortaokulu), 41 kilo Gizem Bilgiç (Cumhuriyet Ortaokulu), 44 kilo Ceren Türkoğlu (Mustafa Kemal Ortaokulu), 47 kilo Merve Tuana Şentürk (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 51 kilo Cemre Satıcı (Kerebi Gazi Ortaokulu), 55 kilo Ceylin Sahra Balcı (Mimar Sinan Ortaokulu), 59 kilo Gökçe Kaya (Mustafa Kemal Ortaokulu), +59 kilo Ayşe Gül Keleş (Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu).

Erkeklerde birinci olan öğrenciler ve okulları;

33 kilo Musab Yılmaz (Mustafa Kemal Ortaokulu), 37 kilo Enes Yücedağ (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 41 kilo Turgay Öztürk (Mustafa Kemal Ortaokulu), 45 kilo Ensar Yılmaz (Mustafa Kemal Ortaokulu), 49 kilo Doğukan Tuğra Ergin (Mustafa Kemal Ortaokulu), 53 kilo Yusuf Topçu (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 57 kilo Yusuf Yıldız (Danişmend Gazi Ortaokulu), 61 kilo Mehmet Akif Çatal (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 65 kilo Azad Fırat (Mustafa Kemal Ortaokulu), +65 kilo Uygar Çürük (Mustafa Kemal Ortaokulu).

Sıkletlerinde dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçeli Giresun’da gerçekleşecek olan yarı finallerde Çorum’u temsil edecek sporculara başarı dileklerinde bulundu.