Arca Çorum FK’nın Serikspor’u 3-2 yendiği maçta, 32.dakikada penaltıdan skoru 1-1’e getiren Mame Thiam, kırmızı-siyahlı formayla ligdeki gol sayısını 6’ya çıkarttı.

Arca Çorum FK’ya ara transfer döneminde Eyüpspor’dan gelen Thiam, ilk golünü Adana Demirspor’a atarken, Sarıyer maçında 2, Keçiörengücü maçında ise 1 penaltı golü attı. Çorum FK formasıyla ilk kafa golünü önceki hafta İstanbulspor’a atan Senegalli golcünün Serikspor maçındaki penaltı golü Çorum FK formasıyla attığı 4.penaltı golü olarak da kayıtlara geçti. Bu gol aynı zamanda Thiam’ın Türkiye kariyerindeki 81.golü de oldu.