Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 7 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan final maçında Osmancık Atatürk Ortaokulu ile Sungurlu Fatih Ortaokulu karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Osman temsilcisi maçı 3-0 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi olurken, Sungurlu Fatih Ortaokulu ikinci olarak tamamladı.

Final maçı öncesi aynı sahada oynanması planlanan üçüncülük maçına Merkez Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu çıkmayınca bir diğer Sungurlu temsilcisi İsmetpaşa Ortaokulu maçı 3-0 hükmen kazanarak üçüncülük kupasını kazanan taraf oldu. Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamlamış oldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.