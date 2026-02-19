Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Dart İl Birinciliği sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği müsabakalar sonunda Umut Sefa İpek, Ömer Faruk Türkmen, Emir Arslan ve Halil Efe Yaramış oyuncu grubu ile mücadele eden İskilip temsilcisi İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Arda Gezer, Aras Taner Uzun ve Mehmet Tabur’lu kadrosu ile Spor Lisesi ikinci, Mesut Salar, Abdurrahman Cam, Volkan Özdemir ve Mustafa Kaan Hekim’li kadrosu ile Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Onur Atagün, Hazar Mert Bozdemir, Berat Yiğen ve Yusuf Utku Özata’lı kadrosu ile Osmanscık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları verildi.