7-8 Şubat tarihlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası’nda, 61 kiloda karşılaştığı 6 rakibini de sayı vermeden yenen ve 51 puan alarak şampiyon olan Özdenur bu kez Ankara’da esti.

DOKTOR RAPORUYLA GÜREŞTİ

Ankara’da, Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi’nde düzenlenen U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’na, yaşı küçük olduğu için doktor raporuyla katılabilen Özdenur, kendinden büyük rakiplerini dize getirmeyi başardı. 62 kiloda mindere çıkan Özdenur elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı.

Özdenur’un finaldeki rakibi Gaziantep Belediye Spor Kulübü’nden Sema Yüksel oldu. Çekişmeli geçen finali de kazanan Özdenur Özmez 10 günde ikinci, kariyerinde ise on birinci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

HEDEF DÜNYA KÜRSÜSÜ

Özdenur Özmez’in antrenörü Adem Uysal, sporcusunun şampiyon olmasından sonra yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa ve Dünya şampiyonalarında da madalya kazanmak olduğunu açıklarken, “Bazen yaşın değil, inancın konuştuğunu görürsünüz.

O, büyüklerle güreşti ama korkmadı. Yoruldu ama vazgeçmedi. Her antrenmanda attığı her adımın karşılığını bugün şampiyonlukla aldı.

Evladımla gurur duyuyorum. Onun mücadelesine şahit olmak, antrenörü olarak en büyük onurum. Daha yolun başındayız. Hedefimiz Avrupa ve Dünya kürsüsü” ifadelerini kullandı.