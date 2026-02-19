Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Serikspor karşısında deplasmanda alınan 3-2’lik galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, sahada daha istekli ve daha mücadeleci bir takım olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Deplasmanda Serikspor’un konuğu olan Arca Çorum FK’mız, zorlu mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı ve sahadan galip ayrıldı.

Ağırlıklı olarak orta saha mücadelesi şeklinde, düşük tempoda geçen karşılaşmada özellikle ikinci yarıda takımımız gücünü sahaya yansıttı. İkinci yarının hemen başında üst üste bulduğumuz gollerle maçın seyrini lehimize çevirdik ve skor üstünlüğünü ele aldık. Kalan dakikalarda ise akıllı ve kontrollü bir oyun sergileyerek sahadan 2-3’lük skorla galibiyetle ayrılmayı başardık.

Önümüzdeki karşılaşmalarda da oyunun her bölümünde daha mücadeleci, daha istekli ve galibiyeti isteyen bir kimlikle sahada yer almalı, kalitemizi ortaya koymalı ve Süper Lig hedefimize koşmalıyız” ifadelerini kullandı.