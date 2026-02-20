Çorum Şehir Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Demirkıran düdük çalacak olup, yardımcılıklarını ise Düzce bölgesinden Emrah Ünal ve Antalya bölgesinden Arif Dilmeç yapacak. Tekirdağ bölgesinden Levent Buğra Temel ise maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Orta hakem Burak Demirkıran, Arca Çorum FK’nın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda Kütahyaspor’u 3-0 yendiği, Alanyaspor’a ise 5-0 yenildiği maçlarda düdük çaldı.

Demirkıran, Ümraniyespor’un ise ilk kez maçını yönetecek.