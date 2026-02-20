Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 27.haftasında Ümraniyespor’la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına galibiyet parolasıyla başlarken, iki takım arasındaki rekabet merak konusu oldu.

BEŞ KEZ KARŞILAŞTILAR

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Ümraniyespor’la bugüne kadar tamamı 1.Lig’de olmak üzere 5 kez karşılaştı. Bu maçların 2’isini Arca Çorum FK, 2’sini Ümraniyespor kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti.

İLK MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

İki takım ilk kez 2023-2024 Sezonunda rakip oldu. 5.haftada İstanbul’da oynanan maçı Çorum temsilcisi 14.dakikada penaltıdan Thomas Verheydt, 73.dakikada Suat Kaya ve 79.dakikada Eren Aydın’ın golleriyle 3-0 kazandı.

RÖVANŞ ÜMRANİYE’NİN

Sezonun 22.haftada Çorum’da oynanan maçı Ümraniyespor kazandı. 9 Şubat 2024’te oynanan maçta İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 34.dakikada Dimitri Cavare attı.

BEKLENMEDİK MAĞLUBİYET

İki takım geçen sezon ise ilk haftada rakip oldu. İstanbul’da oynanan maçı 3-0 kazanan Ümraniyespor’a galibiyeti getiren golleri 28.dakikada Barış Ekincier, 55 ve 86.dakikalarda Georgi Minchev attı.

ÇORUM FK RÖVANŞI 3 GOLLE ALDI

İkinci yarının ilk haftasında Çorum’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK 3-1 kazandı. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9.dakikada Tunahan Ergül, 47.dakikada Geraldo ve 82.dakikada Thomas Verheydt atarken, Ümraniyespor’un tek golü 70.dakikada Burak Öksüz’den geldi.

SON MAÇ BERABERE

İki takım bu sezonu ise 8.haftasında karşılaştı. 27 Eylül’de İstanbul’da oynanan maç 1-1 biterken, Arca Çorum FK’nın golünü 29.dakikada Oğulcan Çağlayan, Ümraniyespor’un golünü ise 44.dakikada Tomislav Glumac attı.