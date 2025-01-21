Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretle çalışan taraftarların bilet alıp maça girdiğini, diğer yandan birçok kişinin şeref tribününden ücretsiz maç seyretmek için listeye isim yazdırdığı yönündeki açıklamasının yankıları sürüyor. Yalçın’ın açıklamaları yurt genelinde gündem olurken, olumlu tepkiler çığ gibi artmaya devam ediyor. Son olarak, ünlü spor yazarı ve sunucusu Şansal Büyüka da Yalçın’a destek verdi.

Şansal Büyüka, dünkü köşe yazısının son bölümünü Oğuzhan Yalçın’ın açıklamalarına ayırırken, “Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın “Gariban bilet alıp maça geliyor, siyasiler bedava bilet arıyor” açıklamasını yaptı ve bundan sonra beleşçileri açıklayacağını söyledi. Haklısın Başkan; hiç durma, açıkla” ifadelerini kullandı.