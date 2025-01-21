Ahlatcı Çorum FK’nın Ümraniyespor’u 3-1 yendiği maçta sarı kart gören Kerem Kalafat, ceza sınırına yer alıyor.

Gençlerbirliği ve Pendikspor maçlarından iki sarı kartı bulunan Kerem Kalafat, Ümraniyespor karşılaşmasında, 86.dakikada oyundan çıkarken yavaş hareket ettiği gerekçesiyle kendisine sert tepki gösteren rakip takım kalecisi Cihan Topaloğlu ile yaşadığı gerginlik sonrası sarı kart gördü. Bu sezon üçüncü sarı kartını gören Kerem, bundan sonraki ilk kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte Atila Turan da ceza sınırında yer alıyor.