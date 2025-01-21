Ahlatcı Çorum FK tarihinde “en az maça çıkan teknik direktör” unvanı İsmail Güldüren’e ait.
2019-2020 Sezonunda, Bahri Kaya’nın ayrılığı ile boşalan teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Güldüren, 21 Şubat’ta işbaşı yaparken, 26 Şubat’ta ayrıldı. Genç teknik adam, 5 günlük süre zarfından 23 Şubat 2020’de, Çorum’da Hacettepespor’la oynanan maçta takımın başında yer aldı. Güldüren, Çorum temsilcisinin 2-1 kaybettiği maçtan sonra görevinden istifa etti.
En az maça çıkan teknik direktörler sıralamasında, 4 maçla Selim Sümer ikinci sırayı alırken, 5’er maçla Hakkı Öztabağ, Mustafa Altındağ ve Cüneyt Biçer üçüncü sırayı paylaşıyor.
Editör: Haber Merkezi