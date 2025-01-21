Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 20.hafta maçında konuk ettiği Ümraniyespor’u 3-1 yenerek play-off potasındaki yerini korurken, bu sezon ilk kez sahasında peş peşe 3 gollü iki galibiyet aldı. Ümraniyespor maçı, teknik direktör Serkan Özbalta açısından da farklı bir anlam taşıyor. Genç teknik adam, en çok maça çıkan teknik direktör olarak Ahlatcı Çorum FK tarihine geçen Serdar Bozkurt’u yakaladı.

REKOR SERDAR BOZKURT’TAYDI

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’da bugüne kadar 23 farklı teknik direktör görev yaparken, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Çorum’da görev yapan Serdar Bozkurt, kırmızı-siyahlı ekibin başında 430 gün kaldı ve kırmızı-siyahlı ekip bu süreçte 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 49 resmi maç oynadı.

Ahlatcı Çorum FK, Serdar Bozkurt nezaretinde çıktığı 49 resmi maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik, 16 yenilgi alarak 1,65 puan ortalaması tuttururken, 73 gol atıp 52 gol yedi.

SERKAN ÖZBALTA 1 MAÇ SONRA TARİHE GEÇİYOR

Geçen sezon göreve gelen ve halen görevinin başında olan Serkan Özbalta, 49 maçla Ahlatcı Çorum FK’nın başında en çok maça çıkan Serdar Bozkurt’un rekoruna ortak oldu. Geçtiğimiz Cumartesi günü Ümraniyespor’la oynanan maçta kırmızı-siyahlı takımın başında 49’uncu kez yer alan Serkan Özbalta, Serdar Bozkurt’la maç sayısını eşitledi. 442 gündür görevde olan Özbalta, bu haftaki Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Serdar Bozkurt’u geçip Ahlatcı Çorum FK’da en çok resmi maça çıkan teknik direktör rekorunun yeni sahibi olacak.

49 MAÇ 1,65 PUAN ORTALAMASI

Ahlatcı Çorum FK, Serkan Özbalta nezaretinde 3’ü Ziraat Türkiye Kupasında olmak üzere çıktığı 49 resmi maçta 22 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenilgi alırken, 1,65 puan ortalaması tutturdu. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda attığı 78 gole karşılık 56 gol yedi.

ÜÇÜNCÜ SIRADA BAHRİ KAYA VAR

Ahlatcı Çorum FK teknik direktörleri arasında, 49’ar maçla zirveyi paylaşan Serdar Bozkurt ve Serkan Özbalta’nın ardından 40 maçla Bahri Kaya geliyor. 38 maçla Yavuz İncedal üçüncü sırayı alırken, 36 maçla Tahsin Tam dördüncü sırada yer alıyor.