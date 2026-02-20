Okullararası Türkiye Güreş Şampiyonası’nda büyük başarı elde eden sporcular, antrenörleriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Şampiyonada birinci olan Berat Veli Körpeş ve Yusuf Koçak ile ikinci olan Taha Özboyacı, üçüncülük elde eden Yiğit Aktaş ve Efe Koca, elde ettikleri derecelerle hem okullarını hem de illerini gururlandırdı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, başarılı güreşçileri ve antrenörlerini tebrik etti. Özellikle milli takıma seçilen Berat Veli Körpeş, Yusuf Koçak ve Efe Koca’ya ayrı bir parantez açan Çağlar, sporculara milli forma altında da üstün başarılar diledi.

Başarılı sporcular ise kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederek yeni hedeflerinin ulusal ve uluslararası arenada ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade etti.