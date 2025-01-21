Amatör futbol liglerinde geçtiğimiz hafta sonunda oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle tam 11 kişi disiplin kuruluna sevk edildi.

ULUKAVAK-ALACA MAÇIYLA İLGİLİ ALTI SEVK

Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, BELTAŞ A.Ş. 1.Amatör Küme’de, Ulukavakspor’la Alaca Belediyespor arasında, merkez Devane Sahası’nda oynanan ve Alaca temsilcisinin 4-3 kazandığı maçta, Alaca Belediyesporlu futbolcu Ali Baran Aralık, rakip takım sporcusu Furkan Hamza Üstün’e küfür ettiği gerekçesiyle, aynı takımdan Serkan Aykut, Furkan Hamza Üstün’ü kovalayarak saldırmaya teşebbüs ettiği ve müsabakadaki gerginliklerin başlamasına sebep olduğu, sonrasında ise rakip takım oyuncularına hakaret ve tehditler savurduğu gerekçesiyle, aynı takımdan Caner Tosun, 71.dakikada rakip takım futbolcusu Mert Uysal’a tehdit ve küfür ettiği gerekçesiyle, Ulukavakspor’dan Mehmet Ali Özdil, rakip takım sporcusu Caner Tosun’u tehdit ettiği ve yumruk atmaya çalıştığı gerekçesiyle, yine Ulukavakspor’dan Melih Kozan, rakip takım sporcusu Zafer Kılıç’a küfrettiği gerekçesiyle, aynı takımdan Mert Uysal da rakip takım sporcusu Caner Tosun’a küfrettiği ve üzerine saldırması gerekçesiyle tedbirli olarak İl Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.

U18 Futbol Ligi’nde de Buharaspor’la Osmancıkgücü arasında oynanan maçta olaylar çıktı. Yine merkez Devane Sahası’nda oynanan ve Osmancıkgücü’nün 6-1 kazandığı maçta Buharasporlu futbolculardan Mehmet Efe Açıkgöz, tartıştığı rakip takım sporcusunun göğsüne tekme attığı gerekçesiyle, aynı takımdan Mert Yıldız, kendisine yumruk atan Osmancıkgücülü futbolcu Hamza Ömer Kaya’ya küfrettiği gerekçesiyle, Osmancıkgücülü futbolcu Hamza Ömer Kaya da rakip takım sporcusu Mert Yıldız’a yumruk attığı gerekçesiyle tedbirli olarak İl Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.

U15’DE, 1 İDARECİ VE 1 ANTRENÖR CEZA KURULU’NDA

U15 Futbol Ligi’nde ise, Mavi Ay Gençlikspor teknik sorumlusu Demir Demirörs, Mimar Sinan karşısında 2-1 yenik durumda iken takımı sahadan çektiği için, müsabakanın yarıda kalmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle, Sungurlu Belediyesporlu yönetici Hüseyin Uzar da Hattuşa Gençlikspor’u 5-3 yendikleri maçta hakeme ağır küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle tedbirli olarak İl Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.