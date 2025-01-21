BELTAŞ A.Ş. 1.Amatör Küme takımlarından İskilipgücü’nün Başkanı Nihat Armutcu, bu sezonki ana hedeflerinin genç oyuncular olduğuna dikkat çekerken, “Küme de düşsek bu çocukları oynatmaya devam edeceğiz” dedi.

Ligin ilk haftasında, derbide İskilipspor’la 1-1 berabere kaldıktan sonra geçtiğimiz Pazar günü de şampiyonluğun en güçlü adaylarından Kültürspor’a evinde 5-0 kaybederek ilk yenilgisini aldı. Başkan Nihat Armutcu, bu sezon skorun kendileri için ikinci planda olduğunu ifade ederken, yeni genç yetenekleri vitrine çıkartmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Armutcu, 2008 doğumlu sporcuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele ettiklerine dikkat çekerken, “Maçı kaybettik ama Türk futboluna 16 yaşında 7 tane oyuncu hediye ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu yıl küme düşebiliriz, kümede kalabiliriz ama kesin olan bir şey var ki, bu çocukları oynatmaya devam edeceğiz.

Galatararay, Fenerbahçe, Beşiktaş ve onlarca profesyonel kulüp genç oyuncu oynatmıyorlar, altyapıya önem vermiyorlar diye eleştiren bizler, söylemleri ile yaptıkları tutarlı kulüp olmaya, örnek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Armutcu, açıklamasının son bölümünde de, takımlarına maç yemeği veren İskilip TOKİ İnşaat Şantiye Müdürü ve aynı zamanda kulüp yöneticileri Erhan Cerit’e teşekkür etti.