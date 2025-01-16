TOKİ Spor Salonu’nda Fatih Lisesi ile Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan ve 3-2 Şehit Emin Güner MTAL’ın galibiyeti ile sonuçlanan futsal final maçının sonunda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Okullarına tribünde destek veren öğrenciler ve sahada mücadele eden öğrenciler arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada bir beden eğitimi öğretmeninin burnunun kırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı bu kargaşada, daha vahim sonuçların doğmaması sevindirici bir detay olarak dikkat çekerken, bu kavga sonrası gerek Milli Eğitim Müdürlüğü, gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.