Görevlerinin Oda olarak, esnaf ve sanatkârın hak ve hukukunu korumak ve kollamak olduğunu belirten Çağlayan, “Görevimiz, onların istek ve taleplerine makul ve mantıklı bir şekilde cevap vermektir” dedi.

Çağlayan, “Bedava, ucuza çalışmakla değil, ayakları üstünde durabilen, vergisini, Bağ-Kurunu, elektriğini, suyunu zamanında ödeyebilen, istihdam sağlayabilen güçlü esnafa ihtiyacımız var” diyerek, buna mukabil yaptıkları işin karşılığını da almak zorunda olduklarını söyledi.

Çağlayan açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yükselen maliyetleri biz nasıl eleştirmiyor, devletimize sahip çıkıyor isek kimsenin de bizim mesleğimizi, kurumumuzu küçük düşürecek, aşağılayıcı, ağır eleştirilerini duymuyor, görmüyor, ciddiye almıyoruz.”

“MEMNUN OLMAYAN, EVDE TIRAŞ OLURUM DİYEN EVDE OLSUN”

“Müşterilerimiz zaten seçici, her kesimin kendine göre kuaförü, berberi var

Fiyatlar konusunda alan memnun veren memnun. Memnun olmayan, evde tıraş olurum diyen evde olsun.

Merak etme verginin kralını senin beğenmediğin küçük esnaf ödüyor.

Bütün hakaret içerikli eleştirileri aynen iade ediyor yapıcı eleştiriler başımızın üstüne diyor, saygılarımızı sunuyoruz.”

Editör: Haber Merkezi