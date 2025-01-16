Millî Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Çorum’da veliler ve eğitimcilere yönelik “Ailem” dizisi gösterimi yapıldı.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında hazırlanan “Velivizyon Platformu” ile okul-aile iş birliğini güçlendirmek; öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik 27 bölümden oluşan “Ailem” dizisi öğretmen, veliler ve öğrencilere birlikte izletildi.

Çorum Belediye Buhara Kültür Merkezi’nde yapılan programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Tophan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Şube Müdürleri Müslim Kılıç, Ömer Özdemir, Okul Müdürleri Selami Bolat, Duran Kurt ve Olgun Çakır katıldı

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdür Vekili Fatih Tophan, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan dizinin aile ile birlikte izlenebilecek, hem veliler hem öğrenciler açısından faydalı bir yapım olduğunu belirterek her bölümünün mutlaka izlenilmesi tavsiyesinde bulundu ve planlama dahilinde 'Ailem' dizisini velilerle izlenmeye devam edeceklerini ifade etti.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise, “Eğitimin rol aktörleri arasında öğrenci, öğretmen, eğitim sistemi ve öğrenci velisi bulunmaktadır. Öğrenciler, bu motivasyonu bulduklarında öğrenmek de öğretmek de zevkli hale gelir” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ